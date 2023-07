Bratislavská polícia eviduje častejší výskyt diviakov v intraviláne

Bratislava 21. júla (TASR) - Po niekoľkomesačnej odmlke vyrážajú v posledných týždňoch diviačie rodinky opäť čoraz častejšie do osídlených častí Bratislavy. Ich zvýšený pohyb v intraviláne mesta, najmä v neskorých večerných a nočných hodinách, eviduje aj bratislavská mestská polícia. Od začiatku júna preverovala v teréne viac ako 30 oznamov od obyvateľov. Informuje o tom na svojom webe.



"Najčastejšie sa na nás s prosbou o riešenie situácie obracajú obyvatelia Nového Mesta, najmä z oblasti Kramárov, z Karlovej Vsi, zväčša z lokality Líčšieho údolia alebo Dlhých dielov, ale aj ľudia žijúci v Dúbravke a jej okolí. Výskyt diviakov bol zaznamenaný aj v oblasti Rače," približuje mestská polícia.



Diviaky sú podľa nej vo všeobecnosti známe skôr ako plaché zvieratá, bezdôvodne zaútočia málokedy. Potenciálne riziko môžu predstavovať samice s mláďatami alebo samce v období párenia. Skupiny diviakov prichádzajúce priamo k obydliam ľudí však postupne strácajú plachosť. Neboja sa vyhľadávať jedlo v odpadkových nádobách a málokedy sa niekým pri tom nechajú vyrušiť.



V prípade, ak niekto natrafí v meste na diviaky, zabúdať by podľa mestskej polície nemal na dodržiavanie základných pravidiel. Pripomína, že prvoradá je vlastná bezpečnosť, k diviakom sa preto zbytočne netreba približovať. V žiadnom prípade by ich nemal človek kŕmiť ani fotografovať či natáčať z tesnej blízkosti.



"Neprovokujte ich, napríklad hádzaním kameňov či iných predmetov. A neupozorňujte na seba zbytočne, napríklad snahou prejsť pomedzi väčšie stádo," odkazuje. Ľudia by sa nemali taktiež snažiť odplašiť ich svojpomocne. Najlepšie je počkať, kým sa vzdialia, prípadne treba prejsť po druhej strane ulice. Obozretnosť sa týka aj psičkárov, svojich psov by mali mať na vôdzke. Taktiež pripomína, že ak sa niekto cíti ohrozený, linka mestskej polície 159 je nonstop k dispozícii.



Úlohou mestskej polície je v prvom rade zabezpečiť, aby zver neohrozovala život a zdravie obyvateľov a nespôsobila prípadné škody na ich majetku či majetku mesta. Avšak aj jej možnosti sú obmedzené. Policajné hliadky môžu napríklad dostať chodcov do bezpečia, usmerniť dopravu alebo sa pokúsiť pomocou majákov diviaky opatrne zahnať späť do lesa. "Rozhodne však na ne nemôžeme strieľať ani ich svojpomocne odchytávať," podotýka mestská polícia s tým, že o zvýšenom výskyte diviačej zvery informuje kompetentné inštitúcie.