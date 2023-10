Bratislavská mestská polícia hľadá nových ľudí

Bratislava 18. októbra (TASR) - Bratislavská mestská polícia hľadá ľudí. Novým policajtom sľubuje stabilnú a zaujímavú prácu, päť dní dovolenky navyše a možnosť voliť si služby tak, aby vedeli spojiť pracovný život s rodinou a záľubami. Záujemcovia môžu zasielať žiadosti o prijatie do zamestnania do 16. novembra. TASR o tom informoval hovorca Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Peter Borko.



Podmienkou pre vstup do mestskej polície je úspešné zvládnutie trojmesačného kurzu odbornej spôsobilosti. Ako priblížil hovorca, mestská polícia od nasledujúceho kurzu zvyšuje plat a študenti budú počas vzdelávania dostávať 900 eur v hrubom a príspevok na stravovanie.



"Po úspešnom vykonaní skúšok sú noví kolegovia zaradení na okresné veliteľstvá s platom od 1100 eur a dostanú tiež príplatky za sviatky a aj nočné a víkendové služby. Samozrejme, plat policajtom priebežne rastie," priblížil Borko. Napríklad priemerný plat policajtov, ktorí sú v službách Bratislavy jeden až dva roky, je podľa neho za posledných deväť mesiacov vo výške 1616 eur.



Benefitmi práce sú okrem piatich dní dovolenky navyše možnosť využívať mestskú hromadnú dopravu zadarmo a príspevok na bývanie vo výške 100 eur mesačne. V prípade záujmu môže zamestnávateľ prispievať do tretieho dôchodkového piliera až vo výške 2,5 percenta ich hrubého príjmu.



Mestská polícia pozve vhodných kandidátov na osobný pohovor. Na vybraných uchádzačov čaká test zo slovenčiny, psychodiagnostické vyšetrenie a aj fyzická previerka. Kandidáti, ktorí prejdú výberovým konaním, nastúpia v januári do kurzu a po jeho úspešnom absolvovaní nájdu svoje miesto na jednom z okresných veliteľstiev alebo na Útvare zásahovej jednotky a kynológie.