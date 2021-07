Mestská polícia v Bratislave má nový web i mobilnú aplikáciu

Bratislava 6. júla (TASR) – Mestská polícia v Bratislave má novú webovú stránku i vlastnú mobilnú aplikáciu. Novinkou je aj možnosť prostredníctvom webu či aplikácie posielať polícii podnety, napríklad na zle zaparkované autá, či iné problémy v uliciach hlavného mesta. Mobilná aplikácia zároveň dokáže včas upozorniť na prírodnú katastrofu či iné situácie. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie bratislavskej mestskej polície Peter Borko.



Medzi hlavné prednosti nového webu podľa jeho slov patrí prehľadnosť a dohľadateľnosť informácií dôležitých pre Bratislavčanov. "Prostredníctvom nového webu by sme radi informovali aj o všetkých dôležitých udalostiach v hlavnom meste a aj v polícii. Plánujeme prinášať pravidelné témy, ktoré chceme ďalej rozvíjať aj cez sociálne siete, prácu s mladými ľuďmi v školách či v teréne, v spolupráci s mestským terénnym tímom," spresnil Borko. Počas júla sa mestská polícia venuje téme o vreckových zlodejoch. V rámci nej pripravila viacero odporúčaní, ako sa zlodejom vyvarovať. "Veríme, že aj týmto spôsobom dokážeme prispieť k zlepšeniu bezpečnosti v meste," poznamenal vedúci komunikačného oddelenia.



Nový web prináša možnosť občanom písať podnety priamo mestskej polícii. Týkať sa môžu zlepšenia služieb, nahlásenia rôznych problémov, prípadne porušení zákona. "S každým jedným sa budeme zaoberať a o výsledku informujeme nielen predkladateľa podnetu, ale aj verejnosť. Veľmi častým podnetom, najmä na sociálnych sieťach, je nahlasovanie zlého parkovania. Tieto podnety sa snažíme počas dňa riešiť a posúvať ich kolegom na operačné stredisko. Tí na miesto posielajú hliadky," ozrejmil Borko. Priznáva však, že nie je v ich možnostiach posunúť ďalej na vyriešenie všetky takéto podnety v reálnom čase. Prízvukuje preto, aby ľudia využívali bezplatnú a nepretržite fungujúcu linku mestskej polície 159.



Zjednodušenie komunikácie s bratislavskou mestskou políciou prináša aj mobilná aplikácia k webovej stránke. "Napríklad pri nahlásení autovraku vieme vďaka využitiu aplikácie dostať aj presné súradnice nepojazdného auta. Samozrejme, len vtedy, ak to ohlasovateľ povolí," vysvetlil Borko. V aplikácii je možné zapnúť upozornenia na články a novinky. V prípade výnimočných situácií vie polícia prostredníctvom aplikácie varovať aj tých ľudí, ktorí majú upozornenia vo svojich chytrých telefónoch vypnuté. Aplikácia tak môže slúžiť aj na včasné varovanie v prípade prírodných katastrof a iných nepredvídateľných situácií.