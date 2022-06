Malé dieťa sa vymklo v aute, musela zasiahnuť aj polícia

Bratislava 21. júna (TASR) - Bratislavská mestská polícia musela pomáhať pri vymknutí malého dieťaťa v aute. Rodič si zabuchol kľúče a dieťa zostalo uväznené vo vnútri vozidla. Polícia upozorňuje, že prípady zabudnutých detí a zvierat v aute nie sú ničím nezvyčajným.



"Zabudnuté dieťa v aute sa prehreje až päťkrát rýchlejšie ako dospelý," varuje mestská polícia s tým, že dieťa v aute postupne malátnie, pridružujú sa bolesti hlavy a zvracanie. Koža je najprv červená a neskôr bledne. "Po chvíli sa objavia kŕče, nasleduje bezvedomie, zastavenie krvného obehu, dýchania a nastáva smrť," uviedli policajti.



Ľudí preto vyzývajú, aby ihneď kontaktovali mestskú políciu na čísle 159, ak objavia dieťa či zviera zamknuté v aute. Ak sa situácia zdá byť kritická, podľa polície netreba s rozbitím okna váhať a dieťa vytiahnuť von.



"Keď je dieťa pri vedomí a plače, treba ho zobrať do tieňa a chladiť. Ak je dieťa v bezvedomí, ale dýcha, je potrebné ho umiestniť do stabilizovanej polohy a hlavu mu zakloniť tak, aby nič nebránilo jeho dýchaniu," radí mestská polícia.



V prípade, ak dieťa nedýcha, je podľa nej potrebné uložiť ho na zem, zakloniť mu hlavu a do úst aj nosa päťkrát vdýchnuť. Potom vtláčať hrudník dvoma prstami tempom 100-krát za minútu. Po 15 stlačeniach zakloniť hlavu dvakrát vdýchnuť a opakovať až do príchodu záchranárov.