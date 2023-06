Bratislavská mestská polícia naberá nové posily

Bratislava 12. júna (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bratislave otvára v tomto roku druhý kurz odbornej prípravy. Prijať plánuje približne 15 ľudí. Záujemcovia o prácu môžu do polovice júla zasielať žiadosti spolu so životopismi. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie MsP Peter Borko.



"Na vybraných uchádzačov čaká test zo slovenčiny, psychodiagnostické vyšetrenie a aj fyzická previerka," ozrejmil Borko. Zároveň kandidáti, ktorí prejdú výberovým konaním, nastúpia v septembri do kurzu.



Priblížil, že noví mestskí policajti absolvujú teoretickú i praktickú výuku. "Počas tohto obdobia dostávajú študenti plat vo výške 756 eur a príspevok na stravu," podotkol. Súčasťou je aj výcvik, kde sa naučia používať donucovacie prostriedky či zasahovať proti páchateľom.



"Rovnako aj strelecká a policajno-odborná príprava," doplnil. Noví policajti podľa neho získavajú napríklad náborový príspevok, príspevok na bývanie či voľný cestovný lístok na mestskú hromadnú dopravu.



V súčasnosti má bratislavská MsP 342 policajtov. "Stav, ku ktorému sa chceme dostať do roku 2026, je 500 kolegov," spresnil Borko. Počet policajtov sa podľa neho v priebehu niekoľkých rokov zvyšuje. "V roku 2018 sme mali len 259 kolegov v uniformách," ozrejmil.