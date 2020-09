Bratislavské mestské časti opäť pomáhajú s kúpou školských pomôcok

Bratislava 4. septembra (TASR) – To, že začiatok školského roka môže byť pre mnohých finančne náročný, si uvedomujú aj viaceré bratislavské mestské časti. Niektoré z nich preto ponúkajú jednorazový príspevok na nákup školských potrieb. Rodičia prvákov oň aktuálne môžu požiadať. Samosprávy o tom informujú na svojich webových stránkach.



Jednou z mestských častí, ktoré sa rodičom snažia uľahčiť počiatočné výdavky pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, je napríklad Staré Mesto. Výška finančného príspevku je 50 eur, získať ho môže zákonný zástupca s trvalým pobytom v mestskej časti. Oproti minulosti je to o niečo jednoduchšie, keďže miestny úrad zrušil povinnosť odovzdať so žiadosťou aj potvrdenie o návšteve školy.



Tlačivo žiadosti je zverejnené na stránke samosprávy, prípadne ho záujemcovia dostanú na oddelení inklúzie, sociálnych vecí a kultúry staromestského miestneho úradu na Vajanského nábreží. Žiadosť je možné podať najneskôr do 15. novembra. Vlani takto prerozdelili 10.500 eur.



Mestská časť v tejto súvislosti realizovala aj prieskum, ktorým chcela zistiť spokojnosť pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.



„Výsledky potvrdili, že 'prváčikovský' bonus bol dobrým krokom v sociálnej pomoci Staromešťanom," približuje samospráva s tým, že 99 percent respondentov považovalo príspevok za prínosný a 83 percent z opýtaných nemalo problém doložiť účtovné doklady o nákupe školských potrieb.



Pripravená pomôcť je aj mestská časť Ružinov, ktorú môžu rodičia prvákov požiadať o príspevok 40 eur. Podmienkou na jeho poskytnutie je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove.



„Tento príspevok sa vzťahuje aj na tie deti, ktoré nastúpia do cirkevnej alebo súkromnej školy, respektíve do školy mimo Ružinova," konštatuje samospráva. O možnosti poskytnúť príspevok budú školy a miestny úrad rodičov informovať ešte v priebehu septembra, respektíve októbra.