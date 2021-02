Časti Bratislavy pripravujú kampane pre motiváciu ľudí sčítať sa

Bratislava 17. februára (TASR) – Sčítanie obyvateľov je jedinečnou príležitosťou vniesť poriadok a spravodlivosť do systému prerozdeľovania finančných zdrojov pre samosprávy. Zhodujú sa na tom bratislavské mestské časti. Zároveň ho považujú za mimoriadne dôležitý nástoj demografických dát, ktoré reálne ovplyvnia fungovanie samosprávy na najbližších desať rokov. Pripravujú kampane na motivovanie ľudí.



"Sčítanie obyvateľov vnímame ako veľmi podstatný krok z pohľadu demografie aj ekonomického rozvoja obcí. Je jedinečnou príležitosťou na získanie užitočných údajov o spoločenskej štruktúre obyvateľov. Dôležité je aj k získaniu financií na rozvoj mestskej časti," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Poukazuje na posledné sčítanie v roku 2011, keď sa v najväčšej bratislavskej samospráve sčítalo 104.000 ľudí, hoci v registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR ich bolo evidovaných o niekoľko tisíc viac. Nesúlad medzi registrom a údajmi Štatistického úradu SR spôsobil, že mestská časť prichádza ročne o 1,5 milióna eur.



Mestská časť pracuje na informačnej kampani, pripravuje tiež krátky videonávod či distribúciu letákov do schránok. Pre tých, ktorí sa nevedia sami sčítať alebo nemajú nikoho, kto by im s tým pomohol, plánuje zriadiť kontaktné miesta na sčítanie za pomoci asistenta. Uvažuje sa o Technopole, Dome kultúry (DK) Zrkadlový háj, DK Lúky, CC Centre či nad pobočkami miestnej knižnice. V súčasnosti funguje telefonická linka 0947 487 777, prostredníctvom ktorej môže obyvateľ kontaktovať mobilného asistenta so žiadosťou o sčítanie.



Kampaň k sčítaniu obyvateľov prebieha v Novom Meste. Mestská časť pripomína, že podielové dane sú najdôležitejším zdrojom peňazí pre fungovanie obce a pre ich prerozdelenie je kľúčové, kde má koľko ľudí pobyt. "Čím viac ľudí v obci žije, tým viac obec dostane peňazí od štátu, a tým viac peňazí má na služby, ktoré ľuďom poskytuje," povedal pre TASR Ján Borčin z novomestského miestneho úradu. Nepomer medzi údajmi počtu obyvateľov, ktorý hovorí o rozdiele 7570 ľudí, znamená pre samosprávu „stratu“ 1,36 milióna eur ročne.



Mestská časť sa pripravuje aj na asistované sčítanie, zriadených by malo byť viacero kontaktných miest. "Rovnako tak budú k dispozícii asistenti, ktorí na požiadanie prídu pomôcť so sčítaním priamo domov imobilným obyvateľom," doplnil Borčin.



Aj Staré Mesto zdôrazňuje, že čím viac obyvateľov sa v mestskej časti sčíta, tým spravodlivejšie bude rozdelenie financií. "Menšiu kampaň pripravujeme. Okrem všeobecného pripomenutia významu sčítania a výzvy, aby sa ľudia toho zhostili s plnou vážnosťou, chceme apelovať aj na ľudí, aby pomohli so sčítaním starším členom rodiny," priblížil pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove. V ďalšej etape pripravuje mestská časť aj možnosť sčítania s asistenciou.