Bratislavské mestské časti venujú zvýšenú pozornosť aj závlahe drevín

Bratislava 21. júla (TASR) – Počas horúcich a suchých letných dní sa bratislavské mestské časti snažia venovať zvýšenú pozornosť aj závlahe verejnej zelene, najmä drevín. Okrem polievania cisternami sa osvedčujú závlahové vaky, ktoré uvoľňujú vodu postupne počas niekoľkých hodín. Okrem toho fungujú v Petržalke vo vybraných lokalitách napríklad aj pitné fontánky pre obyvateľov a ich psov, v Ružinove rozniesli nové napájadlá pre ježkov.



V najväčšej bratislavskej mestskej časti sa o závlahu verejnej zelene, najmä drevín, starajú pracovníci oddelenia verejných priestranstiev. Hoci sa o ňu starajú celoročne, samospráva podotýka, že najdôležitejšie je nezanedbať závlahu po výsadbe drevín, teda na jar a jeseň. Pri zalievaní využívajú automobil s nádržou na vodu alebo závlahové vaky.



"Vcelku novodobý trend polievania závlahovými vakmi je ideálnym riešením práve počas horúcich a suchých dní v letných mesiacoch, keďže otvory v spodnej časti vaku postupne uvoľňujú vodu do hĺbky po dobu niekoľkých hodín," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Pravidelne obnovujú aj tzv. závlahové misky okolo drevín, ktoré sú vytvorené pre lepšiu priepustnosť vody do ich koreňového systému.



Na intenzívne polievanie nezabúda ani Ružinov, kde sa o to popri upratovaní a zametaní starajú pracovníci miestneho podniku verejnoprospešných služieb. "Dopĺňajú novým stromčekom vaky na vodu. Nie všetky nové stromčeky sú naše, ale aj viete o nejakom vysychajúcom, napíšte. V tejto horúčave nerobíme rozdiely a zachraňujeme, čo sa dá," vyzýva na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren.



Aby mohli v mestskej časti viac polievať, využívajú tiež cisterny. V rámci boja s klimatickou zmenou vysádza samospráva aj viac stromov. Tohtoročnú výsadbu však pre horúčavy posunuli až na jeseň, aby mali stromčeky väčšiu šancu uchytiť sa. "Pribúdajú dažďové záhrady a vsaky," doplnil Chren.