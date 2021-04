Bratislavské mestské dni ani tento rok v apríli nebudú

Bratislava 20. apríla (TASR) – Bratislavské mestské dni sa ani tento rok nebudú konať tradične v apríli. Dôvodom sú stále prísne epidemiologické opatrenia pri hromadných podujatiach nad šesť osôb. Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto s tým, že uvažuje o náhradnom termíne pravdepodobne počas leta.



Magistrát uvažuje aj o vhodnom formáte podujatia ako súčasti Kultúrneho leta, a to v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v Bratislave. Od vývoja pandémie bude podľa mesta závisieť, či a v akej forme sa v júni uskutočnia tradičné mestské Bratislavské korunovačné slávnosti.



Tradícia, že sa na deň svätého Juraja otvára mesto svojim obyvateľom i návštevníkom, je spätá s históriou Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Podľa magistrátu to bola na to obdobie významná a ojedinelá výsada v celej Európe. Spájala sa s oslavami i neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi mesta.



Bratislavské mestské dni v minulosti každoročne prilákali tisíce ľudí. Otvorené počas dní bývali historické miesta, mestské múzeá, kultúrne, spoločenské, športové areály a sprístupnená verejnosti bola i kancelária primátora. Podujatie sa minulý rok pre riziko šírenia nového koronavírusu nekonalo tradične v apríli. Mesto však pripravilo pre verejnosť alternatívy, a to živý prenos koncertu na terase i iniciatívu Bratislavské pekné dni.