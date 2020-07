Bratislavské mestské hradby po rýchlej rekonštrukcii postupne otvárajú

Bratislava 11. júla (TASR) – Mestské hradby v Bratislave pri Dóme sv. Martina po rýchlej rekonštrukcii postupne otvárajú. Oznámil to primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že to nie je finálny stav a hradby čaká v budúcnosti veľká pamiatková obnova.



"Mestské hradby boli dlhodobo nerekonštruované. Neboli v bezpečnom stave, a preto boli niekoľko mesiacov zatvorené. Realizovala sa rýchla rekonštrukcia, napríklad povrchov, inštalovala sa sieť a vyškárovali sa niektoré časti, aby boli bezpečné," spresnil Vallo na sociálnej sieti. Avizuje, že to nie je finálny stav obnovy hradieb a čaká ich veľká pamiatková rekonštrukcia tak, aby sa stali "príjemnejšími pre ľudí".



Diskutovať sa bude aj o tom, čo robiť v projekte so Staromestskou ulicou. Mestské hradby majú podľa Valla v budúcnosti viac prepojiť historické jadro Starého Mesta s Bratislavským hradom. "Na lávke na Židovskú ulicu sa preto určite budú diať veci," podotkol primátor.



Mestské hradby v Bratislave sú líniovou stavbou nepravidelného pôdorysu, pozostávajú z nižšieho parkánového múru, vyššieho hradbového múru sčasti vstavaného do zástavby Kapitulskej ulice, chodníka medzi parkánovým múrom a hradbovým múrom, z dvoch poloblúkových veží, terás a schodísk. Na murivách sa nachádzajú strieľne a rôzne architektonické články.



Z pôvodného mestského opevnenia sa zachovali len Michalská brána a časť hradieb pozdĺž Staromestskej ulice spolu s dvoma vežami - Vtáčou baštou a Baxovou vežou. Mestské hradby, ich severozápadná časť, sú zapísané v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.