Mestské hradby sú pre verejnosť opäť otvorené z oboch strán

Bratislava 30. júla (TASR) - Mestské hradby v Bratislave sú opäť otvorené z oboch strán. Vstúpiť, respektíve vystúpiť z nich je možné oboma bránami od Rudnayovho námestia, z Prepoštskej, Židovskej a Kapitolskej ulice. Brány mestských hradieb sú otvorené každý deň od 10.00 do 20.00 h. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.



Mesto muselo hradby uzatvoriť, pretože na viacerých miestach bolo riziko zrútenia sa časti muriva a na základe statických posudkov aj nebezpečenstvo úrazu. Pracovalo však na tom, aby ich počas tohtoročnej letnej sezóny mohlo sprístupniť aspoň čiastočne.



"Napokon sa nám však podarilo ukončiť stavebné úpravy a udržiavacie práce pre dočasné sprístupnenie mestských hradieb a otvoriť ich v plnom rozsahu. To znamená, že sa môžete historickými zákutiami hlavného mesta prejsť po celej dĺžke," poznamenáva magistrát. Otvorené mestské hradby budú tiež dejiskom umeleckých podujatí v rámci kultúrneho leta v Bratislave, s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.



Najbližšie sa mestské hradby opäť čiastočne uzatvoria po lete pred spustením plánovanej rekonštrukcie Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici.



Mestské hradby v Bratislave sú líniovou stavbou nepravidelného pôdorysu, pozostávajú z nižšieho parkánového múru, vyššieho hradbového múru sčasti vstavaného do zástavby Kapitulskej ulice, chodníka medzi parkánovým múrom a hradbovým múrom, z dvoch poloblúkových veží, terás a schodísk. Na murivách sa nachádzajú strieľne a rôzne architektonické články.



Z pôvodného mestského opevnenia sa zachovali len Michalská brána a časť hradieb pozdĺž Staromestskej ulice spolu s dvoma vežami - Vtáčou baštou a Baxovou vežou. Mestské hradby, ich severozápadná časť, sú zapísané v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.