Bratislava: Mestské lesy i polícia upozorňujú na zákaz kladenia ohňov

Bratislava 16. augusta (TASR) – Mestská polícia Bratislava i Mestské lesy v Bratislave opätovne pripomínajú, že na území celého hlavného mesta naďalej platí zákaz kladenia ohňov. Ľudí žiadajú, aby zákaz vydaný v súvislosti so suchom a teplom rešpektovali. Jeho dodržiavanie mestská polícia kontroluje.



"V uplynulých týždňoch sa nielen naše environmentálne hliadky v bratislavskom lesoparku, ale napríklad aj mestskí policajti z Petržalky stretli s viacerými porušeniami, ktoré museli riešiť," konštatuje mestská polícia na sociálnej sieti.



Pripomína, že kladenie ohňov zakázali hasiči nielen v mestských lesoch, ale v celom katastri Bratislavy. Týka sa to teda aj lesov mimo lesoparku, napríklad na Devínskej Kobyle či v lužných lesoch. "Zakladať ohne nesmieme ani na miestach, ktoré sú na to určené," zdôrazňuje mestská organizácia.



Návštevníkov lesov preto vyzýva na väčšiu zodpovednosť. Pripomína im, že pri prevládajúcom suchu a horúčavách je pravdepodobnosť vzniku požiaru, napríklad aj z nedostatočne uhaseného ohniska, veľmi vysoká.



Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil od 4. júla až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v hlavnom meste. Počas tohto obdobia sa zakazuje zakladať oheň, a to aj na vyhradených ohniskách, fajčiť alebo používať otvorený plameň na lesnom pozemku, vypaľovať porasty či odhadzovať horiace predmety.