Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

Bratislava: Mestské lesy pripomínajú, aby mali ľudia psy na vôdzke

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Myslieť treba podľa nich aj na ostatných návštevníkov lesa, ktorí sa voľne pustených psov môžu báť.

Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Mestské lesy v Bratislave opätovne návštevníkom pripomínajú, aby mali svoje psy pri prechádzke na vôdzke. Les je totiž v tomto období plný mláďat, či už srnčej zveri, muflónov, danielov alebo diviakov. Mestská organizácia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Každý rok evidujeme desiatky prípadov, keď voľne pustený pes zraní alebo usmrtí voľne žijúce zviera. A často nejde o neposlušného psa - stačí, že sa rozbehne za zverou. Výsledkom býva uštvanie, vážne zranenia alebo smrť zvieraťa,“ zdôrazňujú mestské lesy.

Pripomínajú zároveň, že vôdzka chráni aj samotného psa, keďže stret s diviakom môže skončiť vážnym zranením. Myslieť treba podľa nich aj na ostatných návštevníkov lesa, ktorí sa voľne pustených psov môžu báť. Vyzývajú preto na ohľaduplnosť a rešpektovanie pravidiel pohybu v lese.
.

Neprehliadnite

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov