Bratislava: Mestské lesy pripomínajú, aby mali ľudia psy na vôdzke
Myslieť treba podľa nich aj na ostatných návštevníkov lesa, ktorí sa voľne pustených psov môžu báť.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Mestské lesy v Bratislave opätovne návštevníkom pripomínajú, aby mali svoje psy pri prechádzke na vôdzke. Les je totiž v tomto období plný mláďat, či už srnčej zveri, muflónov, danielov alebo diviakov. Mestská organizácia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Každý rok evidujeme desiatky prípadov, keď voľne pustený pes zraní alebo usmrtí voľne žijúce zviera. A často nejde o neposlušného psa - stačí, že sa rozbehne za zverou. Výsledkom býva uštvanie, vážne zranenia alebo smrť zvieraťa,“ zdôrazňujú mestské lesy.
Pripomínajú zároveň, že vôdzka chráni aj samotného psa, keďže stret s diviakom môže skončiť vážnym zranením. Myslieť treba podľa nich aj na ostatných návštevníkov lesa, ktorí sa voľne pustených psov môžu báť. Vyzývajú preto na ohľaduplnosť a rešpektovanie pravidiel pohybu v lese.
