Bratislavské lesy pripravujú opatrenia pre blížiacu sa migráciu žiab

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Pre motorové vozidlá bude na nevyhnutnú dobu počas migrácie uzatvorená časť Cesty mládeže, a to od zastávky Železná studnička po Lanovku.

Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Mestské lesy v Bratislave pripravujú opatrenia v súvislosti s blížiacou sa migráciou žiab z lesného porastu k vodným plochám. Jedným z nich bude aj dočasná uzávera Cesty mládeže pre autá. Informujú o tom na sociálnej sieti.

Teplejšie dni naznačujú, že sa pomaly blíži každoročná migrácia žiab. Keďže aktuálne prebieha čistenie a rekonštrukcia rybníkov, migrácia prebieha v inom režime ako zvyčajne,“ konštatuje mestská organizácia.

Pre motorové vozidlá bude na nevyhnutnú dobu počas migrácie uzatvorená časť Cesty mládeže, a to od zastávky Železná studnička po Lanovku. Autobus bude mať dočasnú konečnú na zastávke Železná studnička. Úsek síce zostane voľne prístupný pre peších aj cyklistov, avšak mestské lesy cyklistov žiadajú, aby v danom úseku jazdili pomalšie a ohľaduplne voči migrujúcim žabám.

Mestská organizácia taktiež žiada, aby ľudia žaby nechytali ani neprenášali do rybníkov. „Ide o chránené živočíchy a manipulovať s nimi môžu iba osoby na to poverené a s príslušným poverením,“ zdôrazňujú mestské lesy s tým, že žaby budú dvakrát denne transferované do iných vhodných vodných plôch v okolí.

Mestské lesy celý proces pripravujú a koordinujú v spolupráci s viacerými odborníkmi vrátane Štátnej ochrany prírody SR.

