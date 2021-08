Bratislavskí mestskí policajti zasahovali pri bitke

Bratislava 24. augusta (TASR) – Bratislavskí mestskí policajti v utorok ráno riešili bitku, páchateľov odovzdali krajskej polícii. Tá si ich mala prevziať pre podozrenia zo spáchania trestného činu. Mestská polícia Bratislava o tom informuje na sociálnej sieti. Obyvateľov mesta vyzvala, aby v prípade, ak sú svedkami podobného incidentu, neváhali oznámiť udalosť na linke 159.







„Počas skorého rána dobehol za našimi kolegami mladý muž, ktorému pri bitke nastriekali do tváre slzotvorný sprej. Mestskí policajti neboli ďaleko a ihneď sa presunuli na miesto, kde ich svedkovia informovali, že páchatelia utekali na električku. Členovia útvaru zásahovej jednotky a kynológie sa rozdelili," ozrejmila mestská polícia s tým, že jedna dvojica kontrolovala okolie incidentu a druhá šla skontrolovať spoj mestskej hromadnej dopravy.



Polícia dodala, že prvá dvojica našla na základe popisu páchateľa, ktorého identifikovali aj svedkovia bitky. Na miesto sa podľa jej slov vrátil aj mladý muž, ktorému pri bitke nastriekali do očí slzotvorný sprej. Tvrdiť mal, že stratil mobilný telefón. Svedkovia však podľa slov polície uviedli, že oň neprišiel pri tom, ako ho napadli, ale vo chvíli, keď práve on spolu s už zadržaným kamarátom vyvolali bitku.