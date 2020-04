Bratislavským mestským častiam pomáhajú firmy rúškami aj potravinami

Bratislava 27. apríla (TASR) – Bratislavským mestským častiam pomáhajú v čase novému koronavírusu aj naďalej viaceré firmy a spoločnosti. Pomoc sa týka ochranných rúšok pre seniorov, dezinfekčných prípravkov, potravín či papierenských výrobkov. Informujú o tom starostovia mestských častí či miestne samosprávy na sociálnej sieti.



Napríklad Ružinovu priniesli v posledných dňoch rúška pre seniorov aj zo zmrzlinárne, iná firma mestskej časti venovala oblečenie na prešitie na rúška, ďalší zasa značné množstvo potravín. "Priniesli aj niekoľko paliet papierenských výrobkov, takže nedostatok toaletného papiera naše domovy dôchodcov už nepostihne," konštatuje starosta Ružinova Martin Chren.



Nové Mesto dostalo darom 1500 litrov prípravku na dezinfekciu plôch a povrchov. "Vďaka tomuto daru môžeme dezinfekciou vybaviť denné centrá, naše opatrovateľky, školy a škôlky, knižnicu, pracovníkov EKO podniku, ktorí sú denne doslova v prvej línii, ale aj kolegov z úradu," približuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Staré Mesto tento týždeň dostalo od Maltézskej pomoci Slovensko 200 respirátorov. Určené sú pre pracovníkov Seniorcentra, ale tiež zamestnancov mestskej časti a jej organizácií. "Ide o respiračné tvárové masky triedy FFP2, ktoré ich nositeľov účinne ochránia pred prienikom vírusu do organizmu a znížia tak pravdepodobnosť nakazenia seniorov," píše mestská časť na sociálnej sieti.



Mestská časť Petržalka pokračuje v distribúcii jednorazových ochranných rúšok, ale tiež potravinových a hygienických balíčkov, ktoré jej venovali jednotlivci alebo viaceré firmy. Niektoré z nich sa ušli napríklad aj miestnym dobrovoľným hasičom. "Nasledovali tiež organizácie, občianske združenia, ktoré sú v dennom kontakte s ľuďmi bez domova, deťmi z neúplných rodín či so sociálne slabšími prípadmi, odkázanými na pomoc druhých," dopĺňa mestská časť na sociálnej sieti.



V Devínskej Novej Vsi pribudol zasa nedávno automat na ochranné rúška. "Mnohí ste si všimli, že na celom Slovensku pribúdajú automaty na rúška, aby si ľudia 24 hodín denne mohli zakúpiť tento ochranný prostriedok. Preto sme sa rozhodli aj my zriadiť tzv. 'rúškomat', aby aj naši obyvatelia mali túto službu k dispozícii," poznamenáva starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.