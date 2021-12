Jurigovo námestie by v budúcnosti malo mať aj farebné detské ihrisko

Bratislava 6. decembra (TASR) – Na Jurigovom námestí v bratislavskej Karlovej Vsi má v budúcnosti pribudnúť farebné detské ihrisko s trampolínami i malé námestíčko v štýle talianskej piazzetty. Pôvodná fontána má byť prístupnejšia. Vyplýva to z víťazného návrhu architektonicko-krajinárskej súťaže, o ktorom informoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Priebeh samotnej realizácie bude zrejmý až po vzniku projektovej dokumentácie.



Rekonštrukcia terasovitého priestoru by mala priniesť komfortnejšie a príjemnejšie prostredie. Zjednodušenie pohybu na terasovitej ploche má zabezpečiť výťah, lepšiu mikroklímu zase pergoly so zelenou strechou apopínavkami. "Architekti vo svojom návrhu rátajú aj s premysleným systémom na zadržiavanie a následné využitie dažďovej vody," priblížil riaditeľ sekcie súťaží na MIB Peter Lényi, podľa ktorého víťazný návrh prezentuje citlivý, ale sebavedomý prístup k riešeniu technicky komplikovaného zadania terasovitého námestia na sídlisku, čím zároveň ukazuje možnú cestu aj pre podobné zadania nadúrovňových terás, typických pre viaceré sídliská v hlavnom meste.



V roku 2022 sa bude tvoriť projektová dokumentácia, z nej vyplynie presnejší harmonogram realizácie obnovy námestia. Samotná rekonštrukcia námestia bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozdelená na viaceré etapy.



Víťazný i ďalšie súťažné návrhy architektov prezentuje MIB na svojom webe.