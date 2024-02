Bratislavský inštitút si stojí za zmenami na Vazovovej a Mudroňovej

Bratislava 2. februára (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) si stojí za dopravnými zmenami, ktoré realizoval na Vazovovej a Mudroňovej ulici v rámci projektu Mesto pre deti. Dočasné zmeny pri školách pre zlepšenie bezpečnosti spĺňajú podľa neho legislatívne normy. Dopravné návrhy síce konzultuje s krajským dopravným inšpektorátom (KDI), avšak jeho stanovisko nemá podľa inštitútu záväzný charakter. Uvádza to v stanovisku pre TASR.



"Všetky zmeny organizácie dopravy vrátane tých, ktoré sme navrhli a sú realizované v rámci projektu Mesto pre deti, sú konzultované aj s KDI. Dialóg s KDI je pre nás dôležitý, no jeho stanovisko nemá záväzný charakter," konštatuje MIB.



Konkrétne dopravné úpravy odôvodňuje potrebou zvýšenia bezpečnosti v daných lokalitách. Deklaruje, že ich realizácii predchádzala široká participácia, zisťovanie potrieb obyvateľov i zber množstva dát. "Na základe potreby zvýšiť bezpečnosť sme ich aj vykonali," podotýka MIB.



V prípade zmien pri škole na Vazovovej ulici bolo podľa inštitútu cieľom zmeniť geometriu križovatky, keďže autá jazdili príliš rýchlo práve na mieste, kde sa pohybujú deti. "Konečná podoba vyhradenej plochy, ktorá tu v dočasnom riešení vznikla ako vedľajší efekt, bude v spolupráci so školou a obyvateľmi spresnená pred realizáciou trvalého riešenia," ubezpečuje MIB. Odmieta zároveň tvrdenia, že vyznačený priestor má slúžiť pre deti na hranie.



Inštitút tiež uisťuje, že aj ďalšie dočasné zmeny vyhodnocuje rovnako v spolupráci so školami, rodičmi i obyvateľmi. A to na základe reálnych skúseností. "Niektoré z nich budeme upravovať, aby lepšie plnili svoj účel skôr, ako sa bude realizovať trvalé riešenie," pripúšťa MIB s tým, že s ľuďmi z dotknutého okolia naďalej komunikuje.



KDI tento týždeň pre TASR uviedol, že dopravné zmeny na Vazovovej a Mudroňovej ulici, kde boli v rámci projektu vyznačené a ohraničené farebné plochy, sú rozpore s legislatívou. V zmysle cestného zákona vydal nesúhlasné stanoviská. Vytkol rozpor s platnou legislatívou a negatívny dosah najmä na bezpečnosť, v prípade Vazovovej ulice aj na plynulosť cestnej premávky.



Cieľom celomestského projektu Mesto pre deti je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl, vytvárať inkluzívne prostredie priateľské k všetkým deťom, redukovať pohybové bariéry, dopravné zápchy aj škodlivý smog. Jeho súčasťou sú napríklad aj jednodňové festivaly Ulica na hranie či menšie komunitné podujatia. Projekt zastrešujú MIB a organizácia UNICEF.