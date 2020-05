Miestny úrad v Petržalke vedie P. Vančová, nahradila P. Šinályho

Bratislava 14. mája (TASR) – Miestny úrad v bratislavskej Petržalke vedie po novom Petra Vančová. Vo funkcii prednostu miestneho úradu nahradila Petra Šinályho, ktorý tento post zastával od vlaňajšieho mája. Menovaná do funkcie bola starostom Jánom Hrčkom menovacím dekrétom.



"Petra Šinályho nahradila Petra Vančová po vzájomnej dohode starostu a bývalého prednostu, je riadne poverená funkciou prednostky. Má uzatvorený pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy ako každý zamestnanec miestneho úradu, momentálne druhý rok na dobu určitú," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Na jedno z najbližších rokovaní miestneho zastupiteľstva by mala nová prednostka predložiť poslaneckému zboru víziu rozvoja mestskej časti. Stať by sa tam malo pravdepodobne na júnovom rokovaní. Takáto požiadavka padla zo strany poslancov na májovom zasadnutí, prvom rokovaní po dočasne zrušených zasadnutiach pre pandémiou nového koronavírusu. Nová prednostka nastúpila do funkcie ešte začiatkom apríla.



Šinály zastával post prednostu petržalského miestneho úradu od mája 2019. Predtým pôsobil ako kontrolór mesta Bratislavy, a to od roku 2009. Vo funkcii prednostu miestneho úradu nahradil Miroslava Štefánika, ktorý je podľa informácií zverejnených na webovej stránke mestskej časti jedným zo zástupcov prednostu miestneho úradu.