Miestnym kontrolórom v Starom Meste sa stal Milan Galanda

Bratislava 29. septembra (TASR) – Novým miestnym kontrolórom v bratislavskom Starom Meste sa na najbližších šesť rokov stal Milan Galanda. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci v druhom kole tajnej voľby. O funkciu miestneho kontrolóra sa uchádzali štyria kandidáti.



„Ďakujem za vyslovenú dôveru, budem sa snažiť ju veľmi nesklamať," povedal Galanda, ktorý bude poberať mesačný plat 2447 eur.



Mestská časť vyhlásila voľbu miestneho kontrolóra po tom, ako doterajší kontrolór Oliver Paradeiser abdikoval vo februári tohto roka, vo funkcii skončil 28. septembra. Poslanecký zbor mu pri tejto príležitosti odsúhlasil odmenu 2936,40 eura. Suma predstavuje 15 percent zo súčtu mesačných platov vyplatených za obdobie od januára do augusta tohto roka.



Schválenie odmeny pre odchádzajúceho kontrolóra sa nezaobišlo bez diskusie o oprávnenosti udelenia odmeny. Podľa poslankyne Petry Hitkovej by sa mala odmena dávať za prácu navyše, nad rámec úloh.



Poslanec Ondrej Dostál poznamenal, že pri tejto odmene treba hodnotiť jeho prácu a pôsobenie za dve desaťročia pre mestskú časť nielen z pozície kontrolóra. Nemyslí si, že je vhodné kritizovať ho za to, že nevykonal kontrolu, ktorú mu schválila jedna z miestnych komisií, ktorá na to však nemá oprávnenie a poveriť ho tým zo zákona musí miestne zastupiteľstvo.



Mestská časť mala doteraz troch kontrolórov, na septembrovom miestnom zastupiteľstve zvolili poslanci v poradí štvrtého kontrolóra.