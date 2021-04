Rezort kultúry žiada v prípade električky pred SND štúdiu

Bratislava 19. apríla (TASR) – Kadiaľ povedie budúca električková trať v okolí novej budovy Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, nie je stále jasné. Ministerstvo kultúry, ktoré vlastní na tomto území pozemky, trvá na tom, aby mu bratislavský magistrát predložil štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá má obsahovať najmä odbornú akustickú štúdiu.



Hlavné mesto pritom ešte v marci poukázalo na stanovisko medzinárodnej nezávislej skupiny expertov, ktorá potvrdila možnosť vybudovania električkovej trate na Pribinovej ulici pred novou budovou SND, a to bez negatívnych dosahov na budovu divadla. Rezort kultúry pre TASR potvrdil, že spoločné prehlásenie nezávislej skupiny expertov dostal. Upozorňuje však, že sa v nej píše, že až "štúdia uskutočniteľnosti určí, či je technicky možné vybudovať električkovú trať bez toho, aby mala negatívny vplyv na prevádzku národného divadla".



"Vzhľadom na to, že spomínaná štúdia nie je obsahom spoločného prehlásenia nezávislej skupiny expertov a expertiek a v záujme získania uceleného obrazu si ministerstvo kultúry vyžiadalo od magistrátu na doplnenie jednotlivé stanoviská členov a členiek expertnej skupiny, znenie zadania pre pracovnú skupinu a podkladov, ktoré dostali a z ktorých vychádzali pri formulovaní spoločného prehlásenia," uviedlo ministerstvo pre TASR.



Mesto Bratislava verilo, že po stanovisku expertov na akustiku, dopravné inžinierstvo či architektúru ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) pristúpi k spoločnej snahe realizovať ďalšie odborné kroky, ktoré budú pokračovať štúdiou uskutočniteľnosti s konkrétnymi technickými riešeniami trate pred divadlom. Experti totiž vyhodnocovali, či je technicky možné stavať a prevádzkovať v blízkosti novej budovy SND električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo. Do skupiny nominovalo odborníkov aj ministerstvo kultúry a SND. Odborníci v spoločnom prehlásení súhlasili v prípade, že budú prijaté primerané opatrenia.



Zahŕňať majú napríklad technickú kontrolu stavu budovy divadla a garáží, meranie existujúceho charakteru hlučnosti a vibrácií v budove SND, stanovenie cieľových akustických kritérií či porovnanie existujúcich električkových tratí vedených v blízkosti divadiel vo svete. Na základe týchto poznatkov sa má následne realizovať štúdia uskutočniteľnosti. "Tá vyhodnotí schopnosť konkrétnych technických riešení naplniť požiadavky na zamedzenie negatívneho vplyvu hluku a vibrácií, ako aj ekonomickú náročnosť týchto riešení,“ informovala v marci hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Experti neuprednostňujú možnosť vedenia električkovej trate poza divadlo. Túto alternatívu navrhlo mesto, pretože sa mu nedarí s ministerstvom kultúry dohodnúť, aby električka prechádzala popred divadlo. Ministerstvo kultúry doteraz nevyjadrilo súhlas s možnosťou trasovania novej električkovej trate po Pribinovej, a to pre obavu z hluku a vibrácií na budovu divadla.



To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra 2019. Argumentoval tým, že sa po analýze javí tento variant ako najlepší. Spustenie trate po výstavbe predpokladal minulý rok magistrát v roku 2024.