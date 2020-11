Mlynské nivy otvoria od pondelka pre osobnú aj verejnú doppravu

Bratislava 11. novembra (TASR) – V Bratislave od pondelka otvoria po rozsiahlej rekonštrukcii ulicu Mlynské nivy. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo a pre TASR potvrdil aj developer HB Reavis. Dopravný podnik Bratislava upozorňuje, že po otvorení ulice sa upravia trasy viacerých liniek MHD.



„Vieme potvrdiť, že v pondelok bude spustená do prevádzky ulica Mlynské nivy pre všetky druhy dopravy. Detailnejšie informácie poskytneme spoločne s magistrátom a DPB do konca tohto pracovného týždňa," uviedla pre TASR hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová.



Primátor Vallo na sociálnej sieti informoval, že na ulici v stredovom páse vysadil investor 30 kusov gledíčie trojtŕňovej a kompletne tu bude okrem ostatnej zelene dokopy približne 150 stromov.







DPB upozorňuje, že od pondelka budú linky MHD 21, 25, 50, 70, 88, 202 a 210 premávať po pôvodných trasách. Ruší sa obchádzka po Páričkovej ulici. Linky 21, 25 a 88 budú začínať pred novou budovou autobusovej stanice. Linka 50 bude premávať cez Mlynské nivy, v smere k obchodnému domu Slimák cez Svätoplukovu a Páričkovu.



„Linka 70 bude premávať cez Karadžičovu a Mlynské nivy. Linka 202 bude začínať na Rajskej (Nemocnica sv. Michala) a premávať po Mlynských nivách. Budú ju dočasne obsluhovať autobusy. Linka 210 bude v oboch smeroch zachádzať pred novú budovu autobusovej stanice a bude zastavovať v každom smere na samostatnom nástupišti. Cestujúcim odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cieľu spoja, ktorý je zobrazený na informačných tabuliach," spresnil dopravca na sociálnej sieti.







Linka 205 bude premávať cez Mlynské nivy a Svätoplukovu. V smere na Trnávku bude do polovice decembra obsluhovať aj zastávku Špitálska. Linky 208, 212 a N72 budú až do času finalizácie trolejového vedenia premávať po výlukových trasách. Obnovenie pôvodných trás sa predpokladá v polovici decembra. Linka X72 bude zrušená, nahradí ju linka 202 v pôvodnej trase.



Rozsiahlu rekonštrukciu časti Mlynských nív začal developer HB Reavis v máji 2018 so zámerom vybudovať tu nový mestský bulvár. V rámci neho sa ráta s rozšírením komunikácie, s podzemným kruhovým objazdom, chodníkmi, cyklotrasou či zeleňou. Časť Mlynských nív pre túto rekonštrukciu v polovici februára 2019 uzatvorili pre dopravu. Pôvodne sa rátalo, že po ulici bude na jeseň 2019 spustená aspoň premávka MHD. Po viacerých diskusiách s odbornou skupinou to však magistrát zamietol a s investorom sa dohodol o spustení kompletnej dopravy po letných prázdninách 2020. Investor tesne pri ulici Mlynské nivy buduje aj novu autobusovú stanicu. Stavbu plánoval investor dokončiť v tomto roku. Novú Stanicu Nivy však aj pre pandémiu nového koronavírusu otvorí až koncom leta 2021.