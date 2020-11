Bratislava: Mlynské nivy otvoria pre osobnú aj verejnú dopravu

Bratislava 15. novembra (TASR) – V Bratislave od pondelka (16. 11.) otvoria po rozsiahlej rekonštrukcii ulicu Mlynské nivy pre osobnú aj verejnú dopravu. Upravia sa preto aj trasy viacerých liniek MHD.



Dopravný podnik Bratislava informuje, že linky 21, 25, 50, 70, 88, 202 a 210 budú premávať po pôvodných trasách, ruší sa obchádzka po Páričkovej ulici. Linky 21, 25 a 88 budú začínať pred novou budovou autobusovej stanice. Linka 50 bude premávať cez Mlynské nivy v smere k obchodnému domu Slimák cez Svätoplukovu a Páričkovu. Linka 70 bude premávať cez Karadžičovu a Mlynské nivy.



"Linka 202 bude začínať na Rajskej (Nemocnica sv. Michala) a premávať po Mlynských nivách. Budú ju dočasne obsluhovať autobusy. Linka 210 bude v oboch smeroch zachádzať pred novú budovu autobusovej stanice a bude zastavovať v každom smere na samostatnom nástupišti. Cestujúcim odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cieľu spoja, ktorý je zobrazený na informačných tabuliach," spresnil dopravca.



Linka 205 bude premávať cez Mlynské nivy a Svätoplukovu. V smere na Trnávku bude do polovice decembra obsluhovať aj zastávku Špitálska. Linky 208, 212 a N72 budú až do času finalizácie trolejového vedenia premávať po výlukových trasách. Obnovenie pôvodných trás sa predpokladá v polovici decembra. Linka X72 bude zrušená, nahradí ju linka 202 v pôvodnej trase.



Na časti ulice Mlynské nivy nájde verejnosť po rekonštrukcii rozšírené chodníky, nové bezpečnejšie svetelne riadené priechody pre chodcov, bezpečnejšie ostrovčeky pre chodcov, cyklotrasu, viac zelene, kvalitnejšie betónové povrchy vozovky pred križovatkami a na zastávkach, komplexne vymenené inžinierske siete či podzemný kruhový objazdy, ktorý bude do prevádzky spustený až po otvorení novej autobusovej stanice v budúcom roku.



Od pondelka sa otvorí aj Páričkova ulica pre individuálnu automobilovú dopravu jednosmerne, a to v smere z centra mesta. Na tejto ulici budú v úseku po Revúcku ulicu zároveň prebiehať práce na výmene krytov vozovky, reprofilácii komunikácie vrátane novej oddelenej cyklotrasy. Po dokončení týchto prác na jar budúceho roku, prípadne skôr, ak bude priaznivé počasie, sa na ulicu vrátia parkovacie miesta.



Prestavba časti ulice Mlynské nivy sa začala v máji 2018, k jej uzavretiu pre dopravu došlo v polovici februára 2019. Pôvodný projekt počítal s otvorením dopravy pre MHD ešte v minulom roku. Hlavné mesto sa však rozhodlo projekt vylepšiť o viacero koncepčných riešení. Realizácia týchto vylepšení v následnej kombinácii s dosahmi koronakrízy znamenali presun otvorenia ulice na november 2020. Práce realizoval developer HB Reavis, ktorý tesne pri ulici Mlynské nivy buduje aj novú autobusovú stanicu. Tú plánoval investor dokončiť v tomto roku. Novú Stanicu Nivy však, aj pre pandémiu nového koronavírusu, otvorí až koncom leta 2021.