BRATISLAVČANIA POZOR: Molecova ulica bude smerom do centra neprejazdná

Bratislava 18. júna (TASR) – Bratislavská Molecova ulica bude od soboty (20. 6.) až do budúcej nedele (28. 6.) smerom do centra mesta neprejazdná. Dôvodom sú stavebné práce v križovatke Karloveská – Molecova. Na sociálnej sieti o tom informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Ako ďalej približuje, linky 32, X33 a N33 v smere z Dlhých dielov budú do centra mesta, respektíve na Hlavnú stanicu premávať obchádzkovou trasou cez ulice Janotovu, Baníkovu a Karloveskú. V smere na Dlhé diely bude premávka uvedených liniek nezmenená.



"Zastávka Janotova smerom do centra bude zriadená v náhradnej polohe na Janotovej ulici pri križovatke s Hudecovou ulicou. Zastávka Molecova na Molecovej ulici smerom do centra nebude obsluhovaná. Autobusové linky 32, X33 a N33 zastavia na spoločnej zastávke Molecova s linkami X5 a N34," dopĺňa DPB s tým, že zastávku Segnerova tieto linky neobslúžia.