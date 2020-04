Bratislava monitoruje liahniská komárov, mnohé však vysýchajú

Bratislava 29. apríla (TASR) – Mesto Bratislava monitoruje liahniská komárov v okolí hlavného mesta. V súčasnosti je však výskyt lariev či dospelých komárov aj v typických lokalitách z dôvodu sucha minimálny a liahniská vysýchajú. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že zatiaľ nezaznamenal riziko kalamitnej situácie. Komáre pritom potrápili minulý rok v júni obyvateľov niektorých bratislavských mestských častí a obcí v povodí Moravy na Záhorí.



"Minulý rok sme zareagovali neskoro, no tento rok sme na situáciu pripravení. Od začiatku sezóny v spolupráci s odborníkmi pravidelne monitorujeme liahniská komárov. V prípade, že zaznamenáme zvýšený počet lariev, vieme okamžite zasiahnuť biologickým prípravkom známym pod skratkou BTI," deklaruje hlavné mesto.



BTI podľa samosprávy účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje zdravie ľudí a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. "Vďaka jeho selektívnosti ho môžeme používať aj tam, kde by sme chemické postreky využiť nemohli," spresnilo mesto.



Pri používaní BTI je však dôležité správne načasovanie, pretože prípravok eliminuje komáre výhradne v štádiu larvy. "To v praxi znamená, že na jeho efektívne využitie máme len sedem až desať dní, kým sa larvy jednej generácie zakuklia," vysvetlila samospráva s tým, že preto je pravidelný monitoring liahnísk pri tejto metóde kľúčový.