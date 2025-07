Most na Kačín je opravený a opäť prístupný verejnosti

Bratislava 28. júla (TASR) - Most na Ceste mládeže, ktorý spája Železnú studničku s Kačínom v Bratislave, je opäť prístupný verejnosti. Informujú o tom Mestské lesy v Bratislave na sociálnej sieti. Most bol v havarijnom stave po minuloročných záplavách, na jednej strane klesol o približne 30 centimetrov a oslabená bola aj časť steny spevňujúca koryto.



„Z dôvodu bezpečnosti bol uzavretý pre motorové vozidlá vrátane MHD. Pre chodcov a cyklistov zostával priechodný až do začiatku samotnej opravy,“ podotýkajú mestské lesy.



V rámci opravy hlavné mesto spevnilo opory, položilo novú izoláciu i ochrannú vrstvu. Vymenilo takisto rímsy aj zábradlie a zrekonštruovalo múr spevňujúci brehy Vydrice. Pribudli aj nové vrstvy vozovky.