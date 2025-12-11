< sekcia Regióny
Bratislava môže postaviť dôležitý odbočovací pruh z Jaroviec na D4
Vozidlá odbočujúce vľavo smerom do Petržalky tak nebudú obmedzovať vozidlá odbočujúce vpravo a naopak, čo v konečnom dôsledku prispeje k plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na danom úseku.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Hlavné mesto bude môcť rozšíriť cestu z bratislavských Jaroviec a vybudovať nový 50-metrový odbočovací pruh na diaľnicu D4. Vyplýva to z rozhodnutia bratislavských mestských poslancov, ktorí vo štvrtok schválili zámenu pozemkov. Priniesť to má zlepšenie dopravy, plynulejšie a bezpečnejšie odbočenie či lepší prejazd smerom do Petržalky, ale aj priestor pre budúcu cyklotrasu medzi Jarovcami a dunajskou hrádzou.
„Doprava v južných mestských častiach je veľkou témou a vieme, aké náročné je každodenné dochádzanie z Jaroviec či Rusoviec,“ konštatuje bratislavský magistrát.
Po spustení úseku D4 pri Jarovciach stratili obyvatelia priame napojenie na D2 a doprava sa začala zahusťovať, najmä v križovatke ciest III/1020 a I/2 (Azúrová) v tvare písmena T. Úzky profil cesty spôsobuje, že autá odbočujúce doprava na D4 blokujú tie, ktoré chcú ísť doľava do Petržalky a opačne. Problém však nebolo možné riešiť, keďže pozemky pod plánovaným odbočením boli v súkromnom vlastníctve.
Vozidlá odbočujúce vľavo smerom do Petržalky tak nebudú obmedzovať vozidlá odbočujúce vpravo a naopak, čo v konečnom dôsledku prispeje k plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na danom úseku. Dĺžka odbočovacieho pravého pruhu bude predstavovať približne 50 metrov. V budúcnosti sa na úseku plánuje aj vybudovanie cyklotrasy, ktorá prepojí Jarovce s dunajskou hrádzou.
Na druhej strane, aktuálny vlastník predmetných pozemkov získa od hlavného mesta v lokalite iné, na základe znaleckého posudku cenovo porovnateľné pozemky (ornú pôdu), ktoré sú však pre hlavné mesto nevyužiteľné.
„Doprava v južných mestských častiach je veľkou témou a vieme, aké náročné je každodenné dochádzanie z Jaroviec či Rusoviec,“ konštatuje bratislavský magistrát.
Po spustení úseku D4 pri Jarovciach stratili obyvatelia priame napojenie na D2 a doprava sa začala zahusťovať, najmä v križovatke ciest III/1020 a I/2 (Azúrová) v tvare písmena T. Úzky profil cesty spôsobuje, že autá odbočujúce doprava na D4 blokujú tie, ktoré chcú ísť doľava do Petržalky a opačne. Problém však nebolo možné riešiť, keďže pozemky pod plánovaným odbočením boli v súkromnom vlastníctve.
Vozidlá odbočujúce vľavo smerom do Petržalky tak nebudú obmedzovať vozidlá odbočujúce vpravo a naopak, čo v konečnom dôsledku prispeje k plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na danom úseku. Dĺžka odbočovacieho pravého pruhu bude predstavovať približne 50 metrov. V budúcnosti sa na úseku plánuje aj vybudovanie cyklotrasy, ktorá prepojí Jarovce s dunajskou hrádzou.
Na druhej strane, aktuálny vlastník predmetných pozemkov získa od hlavného mesta v lokalite iné, na základe znaleckého posudku cenovo porovnateľné pozemky (ornú pôdu), ktoré sú však pre hlavné mesto nevyužiteľné.