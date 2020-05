Bratislavskú materskú škôlku Novohorskú zaradili do siete škôl

Bratislava 11. mája (TASR) – Materskú školu (MŠ) Novohorská v bratislavskej Rači zaradilo ministerstvo školstva do siete škôl a školských zariadení. Svoju činnosť môže začať od 1. júla. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Rače Michal Drotován, kde zverejnil rozhodnutie ministerstva.



"Predpokladáme, že na najneskôr na prelome mája a júna bude vydané IČO a pani riaditeľka začne prijímať deti. Oslovení budú všetci rodičia, ktorí nahlásili priebežný záujem a majú trvalý pobyt v Rači," spresnil starosta.



Na projekte škôlky na Novohorskej ulici približne pre 100 detí pracuje račianska samospráva od roku 2016, keď zakúpila nevyužívaný areál detského sanatória. Následne vypracovala projekt kompletnej rekonštrukcie a nadstavby, zabezpečila finančné prostriedky z vlastných zdrojov aj vládneho grantu a zrealizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Rozpočet stavby bol predpokladaný vo výške 851.000 eur. Mestská časť získala na budovanie novej materskej školy dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva približne 573.000 eur. V roku 2018 mestská časť odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom škôlky na Novohorskej ulici. Stavebná firma sa totiž po začatí prác ocitla v problémoch a práce najskôr prerušila, neskôr úplne zastavila. Rača preto musela nanovo spustiť proces prípravy verejného obstarávania. Novú škôlku plánovala samospráva otvoriť do konca roka 2018. To sa však nepodarilo.



Na jeseň 2019 mestská časť informovala, že škôlka bude po rekonštrukcii otvorená zrejme až na jar 2020. V apríli Rača oznámila, že získala kolaudačné rozhodnutie pre materskú školu.