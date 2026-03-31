Falošné oznámenia o pokute za parkovanie: Polícia vyzýva na opatrnosť
Falošné nálepky nám boli zatiaľ hlásené zo Starého Mesta, z Nového Mesta a Ružinova. Nevylučujeme však ich výskyt ani v iných mestských častiach, konštatuje mestská polícia.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Bratislavská mestská polícia (MsP) upozorňuje na falošné oznámenia o priestupku v rámci parkovania, ktoré sa v týchto dňoch objavujú na autách. Obsahujú QR kód na uhradenie pokuty. Na vodičov apeluje, aby boli obozretní a v žiadnom prípade tieto QR kódy neskenovali a nič cez ne neplatili. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Falošné nálepky nám boli zatiaľ hlásené zo Starého Mesta, z Nového Mesta a Ružinova. Nevylučujeme však ich výskyt ani v iných mestských častiach,“ konštatuje mestská polícia s tým, že v prípade pochybností o pravosti nálepky je potrebné volať na číslo 159.
Mestská polícia zároveň zdôrazňuje, že nikdy nepožaduje úhradu pokuty prostredníctvom QR kódu na oznámení na vozidle. Oznámením „len“ informuje o spáchaní priestupku, ktorý s vodičom následne rieši osobne. Na originálnych oznámeniach sa síce QR kód takisto nachádza, avšak podľa polície slúži výlučne na presmerovanie na jej webovú stránku s informáciami o ďalšom postupe, nie na platbu. Oznámenie zároveň obsahuje vždy ručne vyplnené údaje konkrétnym príslušníkom, ako je evidenčné číslo, miesto, dátum a čas zistenia priestupku, identifikačné číslo policajta i kontakt na konkrétny útvar mestskej polície.
Na sociálnej sieti zároveň zverejnila fotografiu podvodnej nálepky i vzor oficiálneho oznámenia.
