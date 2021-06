Bratislava musela zasiahnuť proti larvám komárov

Bratislava 3. júna (TASR) – Mesto Bratislava zasiahlo proti larvám komárov už v ôsmich mestských častiach, a to v Devíne, Devínskej Novej Vsi, Rusovciach, Jarovciach, Rači, Dúbravke, Záhorskej Bystrici a Petržalke. Biologický larvicíd BTI na zneškodnenie lariev už použila samospráva takmer na 200.000 štvorcových metroch vodných plôch.



"V prvej jarnej záplavovej vlne síce nízke teploty komárom nepriali, no pretrvávajúce výdatné dažde v Bratislave vytvorili lokálne priaznivé podmienky na liahnutie lariev - najmä záplavových druhov napríklad v zaplavených územiach alúvia Moravy," spresnila samospráva. Larvy sú podľa mesta vo veľkých počtoch vyliahnuté z vajíčok, no doterajšie relatívne nízke teploty bránili rýchlemu vývoju lariev na dospelé komáre. Magistrát mal preto v posledných dvoch týždňoch vhodný čas na rozsiahle zásahy larvicídom BTI, ktorým eliminuje larvy ešte predtým, ako sa z nich stanú dospelé jedince.



Oproti predchádzajúcim sezónam má magistrát možnosť využiť na zásah biologickým larvicídom BTI aj helikoptéru rakúskej strany, a to v prípade zaplavenia inundačných území. Novinkou sú tiež CO2 lapače, ktoré zaznamenajú výskyt komárov v jednotlivých častiach mesta a pomôžu tak pri vyhodnotení situácie na nariadenie zásahu látkou BTI. Pravidelné monitoringy priamo v teréne vykonávajú v tejto sezóne okrem mestských odborníkov aj vyškolení dobrovoľníci.



V hlavnom meste sa podľa magistrátu vyskytuje viac ako 1000 väčších liahnisk a ďalšie stovky až tisíce menších mlák, ktoré poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov. Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť, a tiež karcinogénne účinky.