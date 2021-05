Envirorezort podal sedem návrhov na vyvlastnenie skládky vo Vrakuni

Bratislava 25. mája (TASR) – Ministerstvo životného prostredia SR podalo v súvislosti s projektom sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni celkovo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania. Okresný úrad rozhodol doposiaľ v piatich prípadoch a dve rozhodnutia o vyvlastnení už nadobudli právoplatnosť. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie ministerstva.



„Okrem dvoch rozhodnutí, ktoré už nadobudli právoplatnosť, majú ostatní účastníci možnosť odvolať sa. Odvolacím orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Od podaných odvolaní závisí aj definitívne rozhodnutie o vyvlastnení,“ priblížil envirorezort. Pripomína, že cieľom vyvlastnenia nie je odňatie vlastníckeho práva, ale jeho dočasné obmedzenie na dobu realizácie projektu.



Ministerstvo zároveň víta rozhodnutie Okresného úradu (OÚ) Bratislava, ktorý zamietol odvolania účastníkov konania a v prípade vydaného stavebného povolenia na projekt potvrdil rozhodnutie ružinovského stavebného úradu. Stavebné povolenie by tak malo nadobudnúť právoplatnosť. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolať sa, účastníci konania sa však môžu prípadne obrátiť ešte na súd. „To však nemá odkladný účinok,“ povedal pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Avšak podmienkou na to, aby sa s projektom sanácie mohlo začať, je, aby štát dokončil vyvlastňovacie konania na niektoré pozemky. „Stavebné povolenie má v sebe podmienky, že stavať sa môže len na tých pozemkoch, ktoré štát už má alebo úspešne vyvlastnil. A na tých ďalších sa bude môcť začať až vtedy, keď vyvlastňovacie konanie dobehne,“ podotkol Chren.



Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo, a to aj pre povoľovací proces, ktorý brzdia viaceré odvolania.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.