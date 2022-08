Obmedzia dopravu: V Bratislave budú na Balkánskej opravovať cestu

Bratislava 8. augusta (TASR) - V bratislavských Rusovciach na Balkánskej ceste začnú od pondelka v úseku od Irkutskej po Maďarskú ulicu opravovať cestu a priľahlý chodník. Práce potrvajú do 4. septembra. Na sociálnej sieti na to upozorňuje hlavné mesto.



Magistrát avizuje okrem výmeny povrchu vozovky aj výškovú úpravu vývodov inžinierskych sietí, opravu betónovej odvodňovacej priekopy, debarierizáciu priechodu pre chodcov či výmenu poškodených obrubníkov.



"Súčasne budú práce zahŕňať aj predláždenie chodníka," poznamenalo mesto. Prejazd áut počas stavebných prác bude možný, podľa samosprávy však treba počítať so zníženou priepustnosťou dopravy. "Práce budú realizované počas striedavého uzatvorenia jazdných pruhov," uviedlo mesto.