Na bratislavskom Hlavnom námestí postavia vianočný stromček

Bratislava 4. novembra (TASR) - Na Hlavnom námestí v Bratislave v pondelok postavia vianočný stromček. Pôjde o 12 metrov vysokú jedľu bielu. Do centra mesta ju dovezú z areálu Komunálneho podniku Bratislava. Stromček sa slávnostne rozsvieti 22. novembra, v rovnaký deň sa oficiálne otvoria aj bratislavské vianočné trhy. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informovala riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Katarína Hulíková.



"Každý ročník Bratislavských Vianoc je neopakovateľný. Výzdobou vianočného stromčeka, pestrosťou stánkov, programom, ale najmä emóciami, ktoré si na trhoch vzájomne odovzdávame," podotkla Hulíková. Trhy budú otvorené na Hlavnom, Primaciálnom a Františkánskom námestí až do sviatku Troch kráľov (6. 1.). Zatvorené budú počas vianočných sviatkov na tri dni.



Do zimného festivalu BKIS s názvom Bratislavské Vianoce sa zapojí 14 mestských častí a niektoré mestské organizácie. Novinkou podujatia bude interaktívna hra s názvom Škriatkovo kúzlo. Ako priblížila Hulíková, pointou hry je hľadanie domova pre strateného škriatka v ôsmich rôznych oknách starého mesta. "Myslím si, že je to niečo, čo ocenia nielen malí diváci, ale určite aj celé rodiny a zahraniční návštevníci tohto mesta," dodala.



Bratislavské Vianoce bude sprevádzať aj kultúrny program, na Františkánskom námestí zaznejú každý piatok a v sobotu spevácke zbory a folklórne súbory, nedele budú patriť vianočným koncertom. Na Primaciálnom námestí bude pre návštevníkov aj tento rok dostupná Prívetivá zóna. Chýbať nebude ani Vianočný les, stromy ozdobia deti z 36 bratislavských základných umeleckých a špeciálnych škôl.