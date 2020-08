Na Hviezdoslavovom námestí zaparkujú automobilové veterány

Bratislava 12. augusta (TASR) – Na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste zaparkuje najbližšie dni viac ako 100 automobilových veteránov. Námestie bude totiž zastávkou pretekov s názvom 1000 mil československých. Tento rok je venovaný 125. výročiu automobilky Škoda. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.



"Na pretekoch sa zúčastní rekordný počet 110 historických automobilov vyrobených do roku 1939 s posádkami z Česka, Slovenska, Nemecka, Rakúska a Holandska. Medzi autami sú skutočne unikátne pretekárske špeciály Bugatti, Mercedes, Škoda, Praga, Tatra, Aero a mnoho ďalších," približujú organizátori. Niektoré vozidlá zapožičali české a slovenské múzeá.



Preteky odštartujú vo štvrtok (13. 8.) ráno z Prahy, do Bratislavy začnú autá prichádzať okolo 16.00 h. Fanúšikovia sa nimi budú môcť pokochať do piatkového (14. 8.) rána, keď autá vyrazia na Pezinskú Babu. Po absolvovaní tejto tzv. jazdy pravidelnosti sa autá opäť vrátia do Starého Mesta, kde pobudnú do soboty (15. 8.), keď vyštartujú späť do Prahy.



Preteky 1000 mil československých patria medzi legendy medzivojnového československého automobilového športu. Milovníci historických áut ich s prestávkami organizujú od roku 1933. Preteky sa konali pod patronátom prezidenta republiky, ktorý venoval putovný pohár pre víťaza značkových tímov. Po roku 1972 boli preteky, paradoxne, pre vysokú popularitu zakázané.



Hlavným organizátorom pretekov je Spolek 1000 mil československých spolu s Autoklubom Českej republiky a Národným technickým múzeom Praha. Preteky podporila aj bratislavská mestská časť Staré Mesto.