Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave opäť zaparkujú veterány

Bratislava 12. augusta (TASR) – Milovníci historických automobilov si opäť prídu na svoje. Na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste by sa malo v týchto dňoch zastaviť takmer 120 veteránov, historických vozidiel vyrobených do roku 1939. Stane sa tak v rámci pretekov 1000 míľ československých. Novinkou budú preteky škôlkarov na šliapacích autách, kde si najmenší Staromešťania zmerajú sily v pretekoch s názvom 100 metrov bratislavských.



Vo štvrtok vyrazili súťažné posádky na prvú etapu na trase Praha – Bratislava, v piatok (13. 8.) prebehne slovenská časť súťaže. „Počas tejto etapy sa budú musieť pretekári popasovať napríklad s výmenou sviečky na aute či výjazdom na Pezinskú Babu," približujú organizátori. Na sobotu (14. 8.), pri ceste naspäť do Prahy, je pripravená jazda zručnosti, slalom na uzatvorenom úseku cesty medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou.



Aktuálny ročník sa koná ako pripomienka 120. výročia narodenia automobilového a motocyklového pretekára Bohumila Turka, ktorého kariéru ukončila havária na pretekoch 1000 míľ československých v roku 1935.



Preteky 1000 míľ československých patria medzi legendy medzivojnového československého automobilového športu. Milovníci historických áut ich s prestávkami organizujú od roku 1933. Preteky sa konali pod patronátom prezidenta republiky. Slávu pretekov oživili v roku 1970. Do roku 1977 sa akcia konala každoročne, neskôr už len príležitostne. Od roku 2015 jazdia historické automobily 1000 míľ československých opäť každý rok.



Hlavným organizátorom pretekov je Spolok 1000 míľ československých spolu s Autoklubom Českej republiky a Národným technickým múzeom Praha.