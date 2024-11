Na Hviezdoslavovom námestí osadia vianočný stromček

Bratislava 12. novembra (TASR) - Na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste osadia v stredu (13. 12.) vianočný stromček. Bude ním približne 15-metrová douglaska tisolistá, ktorú mestskej časti venovala rodina z Podunajských Biskupíc. Pre TASR to uviedla Martina Karmanová z oddelenia komunikácie miestneho úradu. Rozsvietenie vianočného stromčeka je naplánované na 22. novembra.



"Staré Mesto vyhlásilo už v letných mesiacoch výzvu pre možných darcov vianočného stromčeka. Bolo ich celkovo šesť," priblížila Karmanová.



Rozsvietením vianočného stromčeka sa zároveň začnú na Hviezdoslavovom námestí staromestské vianočné trhy. Bude to v rovnakom termíne, ako sa začnú trhy na Hlavnom námestí, ktoré organizuje hlavné mesto. Vianočné trhy Starého Mesta budú spolu s Rodinnou zónou situované na celom Hviezdoslavovom námestí, v podstate až po Rybné námestie.



Súčasťou vianočných trhov bude okrem gastrozóny aj Rodinná zóna, chýbať nebude ani street foodová zóna. Celkovo bude na námestí okolo 45 stánkov, ponúkať budú tradičné vianočné špeciality, ale aj jedlá medzinárodnej kuchyne. Pri Rybnom námestí by sa mala nachádzať aj fotogenická vstupná brána do priestoru trhov. Dotvárať atmosféru bude aj kultúrno-hudobný program, ktorý sa bude odohrávať na troch miestach. Súčasťou bude aj špeciálny ukrajinský program s kreatívnymi worshopmi, ochutnávkami tradičných špecialít, prezentáciami lokálnych remesiel spolu s hudobnými a tanečnými číslami.



Návštevníci trhov budú môcť opäť využívať vratné poháre, odpad sa bude dôsledne separovať v štyroch triediacich staniciach.