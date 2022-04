Na Kamzíku nad Bratislavou by mal pribudnúť nový rodinný cyklopark

Bratislava 4. apríla (TASR) – V lesoparku na Kamzíku v bratislavskom Novom Meste by mal vyrásť nový rodinný cyklopark. Cykloareál by mal vzniknúť na nevyužívaných pozemkoch v blízkosti už existujúcich trailových dráh Bike park Koliba a lanovky. V pláne je otvoriť ho na jeseň. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Nový cykloareál by mal mať tri zóny, a to časť pre dual pumptrack a tréningové skoky, park zručnosti s pevnými aj premiestniteľnými prekážkami a tiež obslužnú a oddychovú zónu. "Spoločne s miestnymi nadšencami vytvárame miesto, kde budú celé rodiny tráviť voľný čas a rozvíjať svoje športové zručnosti spoločne, zmysluplne, v pohybe a na čerstvom vzduchu," skonštatoval Kusý.



Na projekt prispieva mestská časť dotáciou 5000 eur a prenájmom pozemku za symbolické jedno euro na rok. Cyklopark Kamzík bude pre verejnosť prístupný bezplatne.