Sobota 30. máj 2026
Bratislava: Na Kolibe došlo k havárii na vodovodnej sieti

Na snímke budova Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Bratislava, 19. decembra 2018. Foto: TASR Michal Svítok

Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Na bratislavskej Kolibe došlo k havárii na vodovodnej sieti. Na sociálnej sieti o tom informuje Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS).

„V tejto chvíli ešte nevieme presne odhadnúť rozsah poruchy, ani dĺžku odstávky,“ uviedli z BVS s tým, že pre obyvateľov zabezpečujú náhradné zásobovanie vodou.
