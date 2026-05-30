Bratislava: Na Kolibe došlo k havárii na vodovodnej sieti
Na sociálnej sieti o tom informuje Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS).
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Na bratislavskej Kolibe došlo k havárii na vodovodnej sieti. Na sociálnej sieti o tom informuje Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS).
„V tejto chvíli ešte nevieme presne odhadnúť rozsah poruchy, ani dĺžku odstávky,“ uviedli z BVS s tým, že pre obyvateľov zabezpečujú náhradné zásobovanie vodou.
