BRATISLAVSKÉ LETISKO: Do konca júna bude v prevádzke len hlavná dráha

Bratislava 28. apríla (TASR) – Všetky vzlety a pristátia na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika budú do konca júna z hlavnej dráhy 13/31. Vedľajšiu dráhu 04/22 totiž uzatvorili z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie rádionavigačného systému. Letisko o tom informuje na svojom webe.



"Po ukončení rekonštrukcie samotného zariadenia bude nasledovať jeho skúšobná prevádzka," vysvetlila Nikola Scherhauferová zo štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR. Po ukončení rekonštrukcie bude podľa jej slov zariadenie patriť k najmodernejším svojho druhu na Slovensku.



Keďže bude na letisku v prevádzke len hlavná dráha, obyvatelia v okolí môžu zaznamenávať zvýšený počet preletov lietadiel nad ich bydliskom. Týka sa to napríklad bratislavských mestských častí Rača či Vajnory a obcí pri hlavnom meste ako Most pri Bratislave, Miloslavov, Malinovo či Zálesie.