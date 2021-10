Na bratislavskom magistráte realizujú audity bezbariérových riešení

Bratislava 12. októbra (TASR) - V súčasnosti sa do všetkých verejných budov mesta Bratislava nedostane každý. Ide napríklad o ľudí s pohybovým, zrakovým či sluchovým znevýhodnením. Konštatuje to bratislavský magistrát s tým, že si to uvedomuje a musí nedostatky odstrániť. V spolupráci s CEDA - Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania pri Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto spustil audity prístupnosti či bezbariérových riešení na magistráte.



"Pozreli sme sa na šírku dverí a chodieb, spôsoby prekonávania výškových rozdielov, sklon rámp pre ľudí s pohybovým znevýhodnením, prítomnosť indukčných slučiek pre ľudí so sluchovým znevýhodnením, prirodzených i umelých vodiacich línií, dostatočnosť kontrastov pre ľudí so zrakovým znevýhodnením, ale i na mnohé iné parametre," spresnilo mesto na sociálnej sieti.



Zamerať sa chce na priestory určené pre širokú verejnosť tak, aby sa v nich návštevníci cítili príjemne a bezpečne. "A aby si obyvatelia mesta so znevýhodnením vybavili všetko čo potrebujú bez odkázanosti na pomoc iných," podotkol magistrát. Zameriava sa aj na svoje kancelárie, aby mohol prijímať nových pracovníkov s akýmkoľvek druhom znevýhodnenia.



Audity prístupnosti majú trvať niekoľko nasledujúcich týždňov. Hlavné mesto deklaruje, že odporúčania odborníkov budú súčasťou požiadaviek pri plánovanej rekonštrukcii jeho priestorov.