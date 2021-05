Na magistráte sprístupnili kondolenčnú knihu k úmrtiu Milana Ftáčnika

Bratislava 17. mája (TASR) - V Primaciálnom paláci v Bratislave sprístupnili kondolenčnú knihu v súvislosti s úmrtím bývalého primátora hlavného mesta Milana Ftáčnika. Magistrát o tom informoval na sociálnej sieti.



Uctiť pamiatku zápisom do kondolenčnej knihy si môžu občania v utorok od 9:00 do 17:00 a v stredu od 9:00 do 12:00.



Bývalý minister školstva a exprimátor Bratislavy Milan Ftáčnik zomrel v piatok vo veku 64 rokov.