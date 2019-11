Na mestských hradbách v Bratislave musia zrealizovať opravy

Bratislava 11. novembra (TASR) – Na mestských hradbách v Bratislave pri Dóme sv. Martina musia zrealizovať opravy a inštalovať záchytné siete. Dôvodom je, že tento rok na jar, pred otvorením hradieb na turistickú sezónu, došlo k odtrhnutiu a vypadnutiu skalných blokov z múrov. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Statikom bola vykonaná obhliadka za účelom zhodnotenia aktuálneho stavu statických konštrukcií, s následným odporúčaním nesprístupňovať hradby až do zrealizovania nutných opráv a inštalácie záchytných sietí," spresnil hovorca.



Spracované bolo aj statické posúdenie s návrhom nutných sanačných prác. Keďže sú mestské hradby národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, bol návrh sanačných prác predložený na posúdenie Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava. Následne sa realizovali povoľovacie procesy na stavebnom úrade. "V jarných mesiacoch v roku 2020 by Generálny investor Bratislavy mohol zabezpečiť realizáciu sanačných prác a komunikačný priestor hradieb (len v určitých trasách tak, aby bol zabezpečený prechod od Dómu sv. Martina cez lávku nad Staromestskou ulicou k hradu) by mohol byť sprístupnený," priblížil Bubla.



Mestské hradby v Bratislave sú líniovou stavbou nepravidelného pôdorysu, ktoré pozostávajú z nižšieho parkánového múru, vyššieho hradbového múru sčasti vstavaného do zástavby Kapitulskej ulice, chodníka medzi parkánovým múrom a hradbovým múrom, z dvoch poloblúkových veží, terás a schodísk. Na murivách sa nachádzajú strieľne a rôzne architektonické články.



Z pôvodného mestského opevnenia sa zachovali len Michalská brána a časť hradieb pozdĺž Staromestskej ulice spolu s dvoma vežami - Vtáčou baštou a Baxovou vežou. Mestské hradby, ich severozápadná časť, sú zapísané v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.