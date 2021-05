Na mieste vypílených dubov v Horskom parku vysadia nové dreviny

Bratislava 16. mája (TASR) – V priebehu budúceho týždňa by mali na mieste vypílených 15 mladých dubov v bratislavskom Horskom parku vysadiť nové dreviny. Na vlastné náklady sa o to postará dodávateľ, ktorý pre mesto zabezpečuje údržbu zelene. Kompenzuje tým fakt, že stromy vypílil jeho subdodávateľ, ktorý sa bez informovania magistrátu rozhodol stromy odstrániť, keďže po zime odumreli. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Bratislavy Matúš Vallo.



„Dodávateľ nás informoval, že odstránené stromy nahradí rovnakým druhom duba letného na rovnakých stanovištiach. Zároveň na vlastné náklady vykoná presvetľovacie orezy priľahlých veľkých stromov, ktoré pomôžu novým dubom lepšie sa uchytiť," spresnil Vallo.



Zároveň sa ospravedlnil verejnosti za vzniknutú situáciu a stres, "ktorý sme mnohým spôsobili predstavou, že v meste niekto z pochybných dôvodov píli stromy v Horskom parku".



O vypílení stromov v Horskom parku informoval Vallo vo štvrtok 13. mája. Išlo o stromčeky, ktoré vlani na jar vysadilo hlavné mesto pozdĺž hlavnej promenády medzi horárňou a depom MHD. Radnica sa obrátila i na políciu, ktorá začala trestné stíhanie.



Zabezpečovateľ údržby zelene podľa Valla najskôr tvrdil, že s odpílením stromov nič nemá. Neskôr však priznal, že stromy odpílil jeho subdodávateľ pre arboristiku počas vykonávania riadne dohodnutých komparatívnych a výchovných rezov na nedávno zasadených stromoch. Odborníčka zo sekcie životného prostredia magistrátu preverila odstránené stromy a potvrdila, že ide o jedince, ktoré už nebolo možné zachrániť a ich výmena je na mieste. Ani to však podľa Valla nijako neospravedlňuje konanie, ku ktorému došlo.