Na mimoúrovňovej križovatke Prievoz otvoria niektoré nájazdy

Bratislava 12. júna (TASR) - Na mimoúrovňovej križovatke Prievoz v Bratislave začnú v sobotu (13. 6.) napoludnie s otváraním nájazdov. Týka sa to vetiev Bajkalská - Prístavná a D1 Trnava - Prístavná. TASR o tom informovala spoločnosť D4R7 Construction, hlavný zhotoviteľ projektu nultého obchvatu Bratislavy, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.



S otváraním vetiev na mimoúrovňovej križovatke sa začne od 12.00 h. Zároveň bude uzavretý zjazd D1 Trnava - Bajkalská, a to do 30. augusta. "Snahou bude otvoriť tento zjazd skôr, pretože na to budú nadväzovať ďalšie práce," poznamenala spoločnosť.