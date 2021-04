Na nábreží v Bratislave vymieňajú asfalt, vodiči hlásia zdržanie

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratislave vymieňajú kryt vozovky. Práce majú trvať do piatka (30. 4.). Vodiči musia rátať s dopravnými obmedzeniami. Upozorňuje na to hlavné mesto na sociálnej sieti.



"Doprava je v tomto mieste zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch," spresnila samospráva. Vodiči aktuálne prostredníctvom dopravných aplikácií hlásia na mieste niekoľkominútové zdržania a tvorbu kolóny, ktorá siaha od River Parku až pod Most Lanfranconi.