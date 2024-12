V Bratislave na nádvorí hradu sa od piatka konajú stredoveké trhy

Bratislava 20. decembra (TASR) - Od piatka do nedele (22. 12.) sa na nádvorí Bratislavského hradu konajú stredoveké trhy. Návštevníci sa dozvedia viac o tom, ako sa kedysi varilo, pracovalo a žilo. Na svojom webe o tom informuje Slovenské národné múzeum, ktoré trhy organizuje spolu s občianskym združením Schatmansdorf.



Ľudia môžu na trhoch ochutnať vína, kaše a iné dobroty podľa starých receptúr. Taktiež môžu sledovať pri práci tokára, iluminátora, sokoliara alebo minciara. Na nádvorí nájdu aj krajčírov, kováčov, hrnčiarov, sviečkarov či brašnárov. Pre deti je pripravený stánok s drevenými hračkami či "stredoveký" kolotoč.



Trhy sa konajú od piatka do nedele od 10.00 h do 18.00 h.