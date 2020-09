Na niekoľkých úsekoch v Bratislave odstraňujú nehody

Bratislava 4. septembra (TASR) – Na niekoľkých úsekoch v hlavnom meste sa stali dopravné nehody, vodiči si preto v piatok popoludní počkajú v kolónach. Zelená vlna RTVS hlási nehodu v Bratislave na Prístavnom moste v smere z Petržalky do Ružinova, blokovaný je ľavý pruh, vodiči sa tu zdržia. Nehoda sa stala aj na bratislavskej diaľnici D1 na 13. kilometri pri exite Ivanka, blokovaný je ľavý pruh.



Vodiči sa podľa zelenej vlny zdržia 20 minút v kolóne na nábreží a Botanickej v smere do Karlovej Vsi, 25 minút si počkajú v Bratislave na Mierovej v smere von z mesta. Polhodinu si vodiči počkajú v kolóne v Bratislave na Hradskej v smere von z mesta a 20 minút na vjazde do Pezinka z Bratislavy.