Bitka v centre Bratislavy: Incident rieši polícia

Bratislava 30. novembra (TASR) - Na Obchodnej ulici v centre Bratislavy došlo v noci na sobotu (26. 11.) k násilnému incidentu. Zachytáva ho aj video zverejnené na sociálnych sieťach, na ktorom vidno konflikt medzi dvoma mužmi. Jeden z nich po kopnutí do hlavy zostane ležať na zemi. Incident pre TASR potvrdili z bratislavskej mestskej polície, ktorá na mieste zasahovala aj so zdravotnými záchranármi. Štátna polícia sa po otázkach TASR prípadom začne zaoberať.



K napadnutiu malo dôjsť pri križovatke ulíc Obchodná a Vysoká. Na miesto boli v sobotu o 0.44 h vyslané dve hliadky mestskej polície. "Prvá prišla na miesto len pár sekúnd po útoku a zranenému mužovi začala poskytovať predlekársku pomoc. Druhá hliadka, na základe informácií z kamerového strediska a od svedkov udalosti, začala pátrať po páchateľovi útoku," uviedol pre TASR vedúci oddelenia komunikácie bratislavskej mestskej polície Peter Borko.



Mestskí policajti pomáhali zranenému mužovi až do príchodu záchranárov. Tí požiadali policajtov aj o asistenciu pri prevoze zraneného, keďže sa správal agresívne.



Štátna polícia tvrdí, že mestská polícia jej prípad neoznámila, a preto ho doteraz neriešili. "Na základe vami poskytnutých informácií sa predmetným incidentom budeme zaoberať," uviedol pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Centrum Bratislavy bolo v uplynulých rokoch dejiskom viacerých násilných incidentov, z ktorých niektoré skončili aj tragicky. Na konci decembra 2019 došlo k napadnutiu mladíka, niekoľko týždňov predtým mali dvaja Srbi nadránom napadnúť a usmrtiť 22-ročného krajana.



V roku 2018 na Obchodnej ulici napadol Juraj Hossu Filipínca Henryho Acordu. Ten na následky poranení neskôr v nemocnici zomrel. Za zabitie Acordu si Hossu odpykáva deväťročný nepodmienečný trest odňatia slobody.