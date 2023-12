Na obnovenú Vajnorskú radiálu sa od pondelka opäť vrátia električky

Bratislava 15. decembra (TASR) - Na Vajnorskú radiálu v Bratislave sa od pondelka (18. 12.) opäť vrátia električky. Dopravný podnik Bratislava (DPB) dokončil prvú a zároveň najťažšiu fázu obnovy električkovej trate a modernizácie zastávok MHD v úseku Kuchajda - Zlaté piesky. Informovali o tom na piatkovom brífingu. Projekt prechádza plynulo do druhej fázy.



"Teším sa, že sa nám prvú fázu podarilo dokončiť v tak krátkom čase. To najťažšie máme za sebou, čakajú nás ešte dokončovacie práce a oprava ďalšieho úseku v smere od depa po konečnú. Premávka električiek na Zlaté piesky a do centra však zostane zachovaná," skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.







Mestský dopravca tak od začiatku budúceho týždňa obnovuje prevádzku električkovej linky 4 na Zlaté piesky v plnom rozsahu. Zároveň tak ukončí prevádzku náhradnej autobusovej linky X4. Na vybraných úsekoch popri trati budú ešte v najbližších dňoch lokálne obmedzenia, pôjde najmä o dokončovanie zastávok či obrubníkov.



Rekonštrukcia električkovej trate na Vajnorskej radiále bola potrebná, pretože za vyše 30 rokov prešla táto trať iba jednou úsekovou opravou. Jej stav už nedovoľoval plynulý prejazd maximálnou rýchlosťou pre vozidlá DPB, neposkytoval ani komfort pre cestujúcich. Rekonštrukcia sa začala v októbri 2023. Projekt je realizovaný prostredníctvom eurofondov. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zafinancovalo modernizáciu Ministerstvo dopravy SR sumou 24 miliónov eur.



"Modernizáciu tratí verejnej dopravy a obnovu vozového parku v hlavnom meste považujeme za kľúčovú pri zlepšovaní dopravnej situácie v Bratislave. Uvedomujeme si, že denný nápor individuálnej dopravy na mestské komunikácie znížime iba tak, že ponúkneme cestujúcej verejnosti atraktívnu a spoľahlivú verejnú dopravu, ktorá navyše šetrí životné prostredie," poznamenala štátna tajomníčka rezortu dopravy Denisa Žiláková.



Projekt plynulo prechádza do druhej fázy, ktorá zahŕňa najmä dokončovacie činnosti a práce na úseku Depo Jurajov dvor - Zlaté piesky. Naplno by sa mala rozbehnúť od marca 2024.