Na Podkerepuškách v Záhorskej Bystrici vzniká nová obytná zóna

Bratislava 25. septembra (TASR) – V bratislavskej Záhorskej Bystrici vzniká v lokalite Podkerepušky nová obytná zóna. Pri južnom vstupe do mestskej časti na nevyužívanom pozemku bývalého ovocného sadu začínajú realizovať individuálnu výstavbu, ráta sa však i s deviatimi obytnými domami.



Ako pripomína mestská časť prostredníctvom svojich médií, vstup do územia je riešený prostredníctvom nesvetelnej križovatky, ktorá vznikla rozšírením o pripájacie a odbočovacie pruhy na Hodonínskej ceste a ktorá je realizovaná v súlade s projektom plánovaného štvorpruhu s chodníkom a cyklotrasou medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom.



Individuálna výstavba vyrastie na 53 pozemkoch s rozlohou od 446 do 800 štvorcových metrov, deväť obytných domov má mať maximálne päť nadzemných podlaží (najvyššie bude pritom ustúpené) a jedno podzemné podlažie, využívané ako garáž. Má ísť o šesť dvojsekciových objektov spojených vnútroblokom a tri mestské vily.